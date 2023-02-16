Türkiye'nin nakit zengini iş insanlarından 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında ses çıkmadı

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk, depremzedelere destek oldu. Türk halkının yardımseverliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadığımız gecede kumbarasındaki üç beş lirayı depremzedelere bağışlayan çocuklar gözlerimizi yaşarttı.

Gecenin daha ilk saatlerinde 55 milyar 266 milyon 494 bin TL bağış toplandı. Saat 01.30’a kadar ise 114 milyar 717 milyon 214 bin TL nakit bağış ile 7 milyon 762 bin TL’lik SMS bağışı rakamına ulaşıldı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ve tüm Türkiye'nin 'Tek Yürek' olduğu gecenin sonunda depremzedeler için toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi geçti...

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE'NİN ZENGİN İSİMLERİNE TEPKİ VAR

Türkiye'nin önemli sanayici iş insanlarından Rahmi Koç, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin ve Aydın Doğan gibi isimlerin Türkiye Tek Yürek yardım gecesi canlı yayınına bağlanıp bağış yapmamaları tepkiye neden oldu.