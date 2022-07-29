Türkiye'nin ilk ve tek domates fuarı gün sayıyor...

Girişlerde yoğunluk yaşamamak için, https://www.tomatodaysturkey.com/kayitformu adresinden online ziyaretçi kaydı yaparak, fuar alanına giriş yapmak mantıklı olacaktır.

Fuar Oldukça Önemli...

Son yıllarda Türkiye’de yetiştirilen sebzeler içerisinde en fazla üretimi yapılan ürün domates ve tek başına sebze üretiminin %42’sini oluşturarak sebze üretiminde ilk sırayı almaktadır. Dünya’nın en fazla domates üretimi yapılan ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra 12,8 milyon ton ile üçüncü sırada yer alan Türkiye, üretim ve ihracat noktasında diğer ülkelere oranla çok daha avantajlı, stratejik bir noktada yer almaktadır.

Tomato Days Turkey 2022, tüm domates üretim zincirinin, tarladan sofraya sergilendiği, Türkiye'de domates konusunda uzmanlaşmış ilk ve tek fuar olup, açık alanda uygulamalı olarak düzenlenmektedir. Tarla deneme alanlarında katılımcılar tohum, bitki koruma ve bitki besleme ürünleri uygulanmış olarak sergilerken, ekim yapmadan katılım gösteren firmalar kampüs alanlarda yerini almakta, makine ve ekipmanlar geniş alanlarda canlı demostrasyonlar ile tüm ziyaretçilere yeniliklerini ve en son teknolojilerini tanıtma şansı bulmaktadır.

Fuar, Türkiye ve Ortadoğu’da ki üreticileri, ithalatçı ülkelerdeki profesyonleri de bir araya getirmektedir. Sektörde yer alan en önemli firmaların uzman kadrolarıyla yer aldığı fuarda üreticiler de kendi işletmeleri ile ilgili her konuda ihtiyacı olan bilgi ve desteği bulabilmekteler.

Fuarı Düzenleyen DLG Fuarcılık Firması…

Fuarı organize edenler üretici çiftçinin ne görmek istediğini çok iyi bilen sektörden profesyoneller. DLG Fuarcılık Genel Müdürü 20 yılın üzerinde mesleki deneyim ve tarım tecrübesine sahip Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Kiraz beyefendi röportajında, tarım alanında fuarcılık konseptinin gelişmesine ve domates gibi tek bir ürüne özel fuarların önemini vurguladılar. DLG Fuarcılık İş Geliştirme Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Umut Yıldırım beyefendi ise, Türkiye’nin domates üretiminin ülkemiz için önemini ve domates gibi tek bir ürüne özel geliştirdikleri bu fuarın, sektör için önemini aktardılar.