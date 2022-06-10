Türkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Süt banyosu' yapan adam tazminat kazandı!

Hapis yattığı günler için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dava açan Sayar, mahkemenin kendisini haklı bulması üzerine 1150 lira tazminat kazacak. Ancak karara itiraz edeceğini belirten Sayar, "Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu. Avukatım aracılığıyla 100 bin lira manevi, 20 bin lira da maddi tazminat davası açtık. Psikolojim kötü etkilendi. Sonuçta tüm dünyaya reklam olduk. İnsanlar tanıyor, iş bulamamıştım. Şimdi güçlükle bir iş buldum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık, o da pek olumlu olmadı. Çıkan kararda maddi 450 lira, manevi ise 700 lira verilecek. Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" diye konuştu. (sondakika)