Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı, listenin başında Eskişehir var

Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor.

İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor.

276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.

İşte IQ ortalaması en yüksel illerimiz...

20. Denizli

102,14

19. Rize

102,32

18. Konya

102,36

17. Uşak

102,37

16. Karaman

102,52

15. Yalova

102,58

14. Zonguldak

102,68

13. Tekirdağ

102,82

10. Kırklareli

103,38

12. Antalya

103,29

11. Trabzon

103,37

9. Bursa

103,47

8. Balıkesir

103,59

7. Kocaeli

103,85

6. İstanbul

104,02

5. Çanakkale

104,02

4. Muğla

104,12

3. İzmir

104,51

2. Ankara

104,91

1. Eskişehir

105,20