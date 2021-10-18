Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı, listenin başında Eskişehir var
Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi. Listenin ilk sırasında bakın hangi ilimiz yer aldı? İşte IQ ortalaması en yüksek illerimiz...
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor.
İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor.
276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.
İşte IQ ortalaması en yüksel illerimiz...
20. Denizli
102,14
19. Rize
102,32
18. Konya
102,36
17. Uşak
102,37
16. Karaman
102,52
15. Yalova
102,58
14. Zonguldak
102,68
13. Tekirdağ
102,82
10. Kırklareli
103,38
12. Antalya
103,29
11. Trabzon
103,37
9. Bursa
103,47
8. Balıkesir
103,59
7. Kocaeli
103,85
6. İstanbul
104,02
5. Çanakkale
104,02
4. Muğla
104,12
3. İzmir
104,51
2. Ankara
104,91
1. Eskişehir
105,20