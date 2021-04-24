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Türkiye'nin en uzun bayrak direği hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Türkiye'nin en uzun bayrak direği" diye duyurarak açılışını yapmıştı... Samsun'un Kavak'ta bulunan 116 metre yüksekliğe ve 2 bin metrekarelik alana sahip 450 kilogram ağırlığındaki bayrak, Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak biliniyor.

Güncel 24.04.2021, 19:49
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Türkiye'nin en uzun bayrak direği hangisi?

Dün, İstanbul Çamlıca Tepesi'nde 111 metre yüksekliğe ve yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrak da Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İki bayrak arasında bayrak direği yüksekliği açısından 5, metrekare açısından ise 1000 metrekare fark olunca, hangi bayrağın daha büyük olduğu tartışma konusu oldu.

ERDOĞAN "EN UZUNU" DİYE DUYURDU

İstanbul Çamlıca Tepesi'nde dün 111 metre yüksekliğe ve yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrak Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İki bayrak arasında bayrak direği yüksekliği açısından 5, metrekare açısından ise 1000 metrekare fark olunca, hangi bayrağın daha büyük olduğu sorusu oluştu.

Samsun-Ankara Karayolu üzerinde, Kavak'ta 116 metre direk yükseldiği ve 2 bin metrekare alana sahip Türk bayrağı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün İstanbul Çamlıca Tepesi'nde; 111 metre direk yüksekliğine, 1000 metrekare alana sahip Türk bayrağı, “Türkiye’nin en büyük bayrağı” söylemi ile göndere çekildi.

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