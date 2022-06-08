Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 'Zirvede THY var'

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. İşte 2022 yılının en değerli markaları...



İlk sırayı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi yine Türk Hava Yolları aldı. THY'nin marka değeri 1 milyar 604 milyon dolar oldu.



THY'yi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla oranla yedi sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre yedi sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4. sırayı elde etti.

İLK 20 SIRALAMASI 1 - TÜRK HAVA YOLLARI

Marka Değeri: 1 MİLYAR 604 MİLYON DOLAR



2 - ARÇELİK

Marka Değeri: 1 MİLYAR 452 MİLYON DOLAR



3 - FORD OTOSAN

Marka Değeri: 819 MİLYON DOLAR



4 - VESTEL

Marka Değeri: 720 MİLYON DOLAR



5 - TURKCELL

Marka Değeri: 705 MİLYON DOLAR



6 - LC WAIKIKI

Marka Değeri: 668 MİLYON DOLAR



7 - GARANTİ BBVA

Marka Değeri: 532 MİLYON DOLAR



8 - BİM

Marka Değeri: 524 MİLYON DOLAR



9 - İŞ BANKASI

Marka Değeri: 507 MİLYON DOLAR



10 - TÜRK TELEKOM

Marka Değeri: 500 MİLYON DOLAR



11 - ZİRAAT BANKASI

Marka Değeri: 458 MİLYON DOLAR



12 - AKBANK

Marka Değeri: 451 MİLYON DOLAR



13 - YAPI KREDİ

Marka Değeri: 428 MİLYON DOLAR



14 - B/S/H

Marka Değeri: 420 MİLYON DOLAR



15 - VAKIFBANK

Marka Değeri: 270 MİLYON DOLAR



16 - MİGROS

Marka Değeri: 261 MİLYON DOLAR



17 - OPET

Marka Değeri: 258 MİLYON DOLAR



18 - ÜLKER

Marka Değeri: 248 MİLYON DOLAR



19 - PETROL OFİSİ

Marka Değeri: 247 MİLYON DOLAR



20 - ASELSAN

Marka Değeri: 246 MİLYON DOLAR