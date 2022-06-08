Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 'Zirvede THY var'
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2022 yılına yönelik Türkiye'nin en değerli markalarını duyurdu. Türkiye'deki en değerli 100 markanın değeri yüzde 25 azalarak 16 milyar dolara düştü. İlk sırayı üç senedir olduğu gibi bu sene de Türk Hava Yolları alarak tahtını korudu. İşte ilk 20 marka...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. İşte 2022 yılının en değerli markaları...
İlk sırayı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi yine Türk Hava Yolları aldı. THY'nin marka değeri 1 milyar 604 milyon dolar oldu.
THY'yi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla oranla yedi sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre yedi sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4. sırayı elde etti.
İLK 20 SIRALAMASI
1 - TÜRK HAVA YOLLARI
Marka Değeri: 1 MİLYAR 604 MİLYON DOLAR
2 - ARÇELİK
Marka Değeri: 1 MİLYAR 452 MİLYON DOLAR
3 - FORD OTOSAN
Marka Değeri: 819 MİLYON DOLAR
4 - VESTEL
Marka Değeri: 720 MİLYON DOLAR
5 - TURKCELL
Marka Değeri: 705 MİLYON DOLAR
6 - LC WAIKIKI
Marka Değeri: 668 MİLYON DOLAR
7 - GARANTİ BBVA
Marka Değeri: 532 MİLYON DOLAR
8 - BİM
Marka Değeri: 524 MİLYON DOLAR
9 - İŞ BANKASI
Marka Değeri: 507 MİLYON DOLAR
10 - TÜRK TELEKOM
Marka Değeri: 500 MİLYON DOLAR
11 - ZİRAAT BANKASI
Marka Değeri: 458 MİLYON DOLAR
12 - AKBANK
Marka Değeri: 451 MİLYON DOLAR
13 - YAPI KREDİ
Marka Değeri: 428 MİLYON DOLAR
14 - B/S/H
Marka Değeri: 420 MİLYON DOLAR
15 - VAKIFBANK
Marka Değeri: 270 MİLYON DOLAR
16 - MİGROS
Marka Değeri: 261 MİLYON DOLAR
17 - OPET
Marka Değeri: 258 MİLYON DOLAR
18 - ÜLKER
Marka Değeri: 248 MİLYON DOLAR
19 - PETROL OFİSİ
Marka Değeri: 247 MİLYON DOLAR
20 - ASELSAN
Marka Değeri: 246 MİLYON DOLAR