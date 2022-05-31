Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre 2021 yılında üretimden satışlara göre zirvede 136 milyar 793 milyon TL TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) yer aldı. Sıralamada ikinci Ford Otomotiv, üçüncü de Star Rafineri oldu. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşen artışla İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.

Nisan ayında ihracat yüzde 24,6 arttı

İSO 500’ün 2021’de faaliyet karı yüzde 139 oranında artarak 342 milyar liraya çıktı. Finansman giderleri de Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 135 oranında artarak 209 milyar liraya yükseldi. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı hafif düşüşe rağmen son yıllarda olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde kaldı. Özkaynaklar yüzde 53 artarak 624 milyar liraya yükselirken, toplam borçlar yüzde 71 büyüdü ve 1,5 trilyon liraya çıktı.