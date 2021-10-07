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Türkiye'nin dibindeki adada hak talep eden Yunanistan, provokatif bir fotoğrafa imza attı

Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor...

Güncel 07.10.2021, 13:02
Türkiye'nin dibindeki adada hak talep eden Yunanistan, provokatif bir fotoğrafa imza attı

Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

Koyun Adası’nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

"HER ADA YUNAN YURDU"

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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