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“Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir” dedi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir yılı aşan süredir beşeriyet vahim bir salgının pençesinde adeta kıvranmaktadır. Ülkemiz bütün imkanlarını seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyakkuz halindedir.

Güncel 06.04.2021, 15:40
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