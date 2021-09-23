banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI BEYLİKDÜZÜ’NDE

ürkiye Kaykay Federasyonu tarafından, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Park Disiplini yarışları 24 – 26 Eylül’de Beylikdüzü’nde yapılacak. Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunan Skate Park’ta gerçekleştirilecek olan organizasyonda, 19 erkek (5 i milli sporcu), 5 kadın (2 si milli sporcu) sporcu olmak üzere toplam 24 sporcu mücadele edecek. 24 Eylül Cuma günü resmi antrenmanlar ile başlayacak olan etkinlik, 25 Eylül Cumartesi günü ise Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Temsilcisi, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve protokolün katılım sağlayacağı “Elemeler – Yarı Final” yarışları ile devam edecek. Etkinliğin son günü olan 26 Eylül Pazar günü final yarışları ile kapanış seremonisi ve madalya töreni düzenlenecek. Pandemi koşulları altında gerçekleşecek etkinlik öncesi alana girişte HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak. Yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ayrıca Beylikdüzü Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Güncel 23.09.2021, 16:58
TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI BEYLİKDÜZÜ’NDE

Şampiyona Türkiye’nin en derin kaykay parkında yapılacak

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan ‘Skate Park’ 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip. Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan kaykay parkının toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin 432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak hizmet veriyor. Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı da içerisinde barındırıyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

Etkinlik Yeri     : Yaşam Vadisi 2.Etap

Etkinlik Tarihi  : 24 – 26 Eylül 2021

Adres: Adnan Kahveci Mahallesi Davut paşa Caddesi ve Kuştepe Caddesi kesişimi Beylikdüzü – İstanbul

“TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI PROGRAM AKIŞI”

24 EYLÜL CUMA

10:30   - 11:00: HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

11:00 – 13:00  : Teknik Toplantı

13:00 – 20:00  : Resmi Antrenman

25 EYLÜL CUMARTESİ

09:30 – 10:00  : HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

10:00 – 12:00  : Resmi Antrenman

13:30 – 13:35: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

13:35 -  14:00: Protokol Konuşmaları

14:00 – 19:00: Elemeler -  Yarı Finaller

26 EYLÜL PAZAR

09:30 : HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

10:00 – 12:00  : Resmi Antrenman

14:00 – 19:00  : Finaller

19:00 – 19:30: Madalya Töreni ve Kapanış Seremonisi

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0