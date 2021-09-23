TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI BEYLİKDÜZÜ’NDE

Şampiyona Türkiye’nin en derin kaykay parkında yapılacak

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan ‘Skate Park’ 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip. Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırılan kaykay parkının toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin 432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak hizmet veriyor. Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı da içerisinde barındırıyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

Etkinlik Yeri : Yaşam Vadisi 2.Etap

Etkinlik Tarihi : 24 – 26 Eylül 2021

Adres: Adnan Kahveci Mahallesi Davut paşa Caddesi ve Kuştepe Caddesi kesişimi Beylikdüzü – İstanbul

“TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI PROGRAM AKIŞI”

24 EYLÜL CUMA

10:30 - 11:00: HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

11:00 – 13:00 : Teknik Toplantı

13:00 – 20:00 : Resmi Antrenman

25 EYLÜL CUMARTESİ

09:30 – 10:00 : HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

10:00 – 12:00 : Resmi Antrenman

13:30 – 13:35: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

13:35 - 14:00: Protokol Konuşmaları

14:00 – 19:00: Elemeler - Yarı Finaller

26 EYLÜL PAZAR

09:30 : HES Kodu Kontrolü ve Ateş Ölçümü

10:00 – 12:00 : Resmi Antrenman

14:00 – 19:00 : Finaller

19:00 – 19:30: Madalya Töreni ve Kapanış Seremonisi