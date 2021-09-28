TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI BEYLİKDÜZÜ’NDE

2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Park Disiplini yarışları başladı. 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan ‘Kaykay Park’, pandemi dönemi sonrasında 2024 Paris Olimpiyatlarına giden yolda düzenlenen ilk şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunan Kaykay Park’ta gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ve Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri katılım sağladı. “Elemeler – Yarı Final” yarışları ile devam eden etkinlikte, pazar günü ise final yarışları ile ödül ve madalya töreni yapılacak.

Çalık: 2024 Paris Olimpiyatları’na Beylikdüzü’nden sporcu göndermek istiyoruz

Spora ve sporcuya her şart ve koşulda desteklerini esirgemeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kaykay Park’ta düzenlenen kaykay şampiyonasında yaptığı konuşmada gençlerin enerjisine çok güvendiğini vurgulayarak, “Burayı yaparken bizi cesaretlendirdikleri için tüm kaykaycı gençlere teşekkür ediyorum. Bu güzel bir tesisi burada yapmamızın aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi bu kentte yaşayan gençlerdir. Gençlerle birlikte olmaktan müthiş keyif aldığımı belirtmek isterim. Bugüne kadar hep gençler ve çocuklar için iyi şeyleri yapmaya gayret ettik. Bu kaykay alanımızda onlardan biri oldu. Burada yarışacak milli sporcularımız da var. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarına buradan sporcu yetiştirerek onları turnuvalara göndeririz. Bu alanda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü için bu bir ilk olacak. İlk kez bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun da onurunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Etkinliklerin tekrar başlamasından dolayı mutluyuz”

Kaykay Park’ın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk, “Uzun zaman sonra hep birlikte, milli sporcuların yarışmalarını izleme fırsatına sahip olduğumuz için çok mutluyum. Pandemiden dolayı ara verilmiş etkinliklerin tekrar başlamasından dolayı heyecanlıyız. Tüm federasyon ekibine, hakemlere, antrenörlerimize, teknik kurullarımıza ve Beylikdüzü Belediyesi olarak emeği geçen tüm yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şampiyona ödül töreni ile tamamlanacak

Pazar günü gerçekleşecek olan kaykay yarışlarının finali saat 16.30’da, madalya töreni ve kapanış seremonisi ise saat 17.30’da gerçekleşecek. Yarışma sonucunda dereceye giren sporcular Beylikdüzü Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.