Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da dize getirdi! 'CHP'den ilk yorum geldi'

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı ortak metnin Türkiye'deki yansımaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz, atılan imzalarla ilgili yorumsuz bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında; İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek vermeyi kabul etmeleri karşılığında NATO’ya üye olmalarının önündeki engel kalktı. Ayrıca bu iki ülke Türkiye’nin AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına geniş katılımını da destekleyecek. ifadelerini kullandı.