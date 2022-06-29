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Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da dize getirdi! 'CHP'den ilk yorum geldi'
NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşme öncesinde aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ile liderlerin samimi pozları büyük ses getirdi. İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşma kapsamında önemli kararlar alındı. Alınan kararların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz konu ile ilgili konuştu.
Güncel 29.06.2022, 13:15 29.06.2022, 13:26
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı ortak metnin Türkiye'deki yansımaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz, atılan imzalarla ilgili yorumsuz bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında; İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek vermeyi kabul etmeleri karşılığında NATO’ya üye olmalarının önündeki engel kalktı. Ayrıca bu iki ülke Türkiye’nin AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına geniş katılımını da destekleyecek. ifadelerini kullandı.