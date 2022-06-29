banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da dize getirdi! 'CHP'den ilk yorum geldi'

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşme öncesinde aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ile liderlerin samimi pozları büyük ses getirdi. İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşma kapsamında önemli kararlar alındı. Alınan kararların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz konu ile ilgili konuştu.

Güncel 29.06.2022, 13:15 29.06.2022, 13:26
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da dize getirdi! 'CHP'den ilk yorum geldi'

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı ortak metnin Türkiye'deki yansımaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz, atılan imzalarla ilgili yorumsuz bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında; İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek vermeyi kabul etmeleri karşılığında NATO’ya üye olmalarının önündeki engel kalktı. Ayrıca bu iki ülke Türkiye’nin AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına geniş katılımını da destekleyecek. ifadelerini kullandı.

#ünal çeviköz
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu