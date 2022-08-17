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Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı basın toplantısında İsrail'le gelişen ilişkilerin bir sonucu olarak Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.
Güncel 17.08.2022, 14:30 17.08.2022, 14:32
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;
Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor.
İsrail'den olumlu bir adım geldi. Biz Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz.