Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor.

İsrail'den olumlu bir adım geldi. Biz Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz.