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Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi

Tahran'da üçlü zirve başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya geldi.

Güncel 19.07.2022, 21:06
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi

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