Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında %3,5 artarak 467 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında 16 artarak 467'ye ulaştı. Bunların 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.



Yıllara göre müze sayısı, 2010-2019





Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı %2,2 azaldı



Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %2,2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu.



Yıllara göre müzedeki eser sayısı, 2010-2019



Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı %24,4 arttı



Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %24,4 artarak 35 milyon 48 bin 417 oldu.



Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı %18,2 arttı



Türkiye'de 2019 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %18,2 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 21 milyon 873 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2019 yılında ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %37,6 oldu.



Yıllara göre müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2010-2019





Özel müzelerde mevcut eser sayısı %3,1 arttı



Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %3,1 artarak 408 bin 649 oldu.



Özel müze ziyaretçi sayısı %30,3 arttı



Özel müze ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %30,3 artarak 16 milyon 258 bin 132 oldu.



Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıkları %4,0 arttı



Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre %4,0 artarak 113 bin 137 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 68 ile İstanbul olurken, 7 bin 393 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 585 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 422 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.



Tabiat parkı sayısı % 1,6 arttı



Milli parkların sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre değişmezken, tabiat parkı sayısı %1,6 arttı. Aynı dönemde tabiat parkı alanı %0,4 arttı. 2019 yılında tabiat parkı sayısı 247'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 836 hektara yükseldi.



Tabiat anıtı alanları %25,4 arttı



Tabiat anıtı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %3,6 artarak 116 oldu. Tabiat anıtı alanı ise %25,4 artarak 9 bin 390 hektar oldu.