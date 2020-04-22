Türkiye Gazetesi 50 yaşında

Yazılı basının köklü kuruluşlarından Türkiye Gazetesi 50. yılını kutluyor. 22 Nisan 1970 tarihinde “Hakikat” ismiyle başladığı yayın hayatına 1972’te Türkiye ismiyle devam eden Türkiye Gazetesi yarım asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazete 50. yıla özel toplam 96 sayfalık dört ilave hazırladı. İlavelerde gazetenin ve Türkiye’nin geçirdiği yarım asırlık serüven, tarihe not düşülen manşetlerle gözler önüne serildi.

Türkiye Gazetesinin kurucusu merhum Enver Ören’in eski bir yazısıyla gazetecilik anlayışının aktarıldığı ilavede, İhlas Holding’in Cağaloğlu’nda küçücük bir bürodan bir medya devine ulaşmasının hikâyesi anlatıldı.

Enver Ören'in vefatının ardından bayrağı devralan Ahmet Mücahit Ören, gazetenin 50 yıllık yolculuğunda yeni projelerle yola devam ediyor.

Gazetenin sahibi ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de gelecek ile ilgili projelerini anlattı.

Anadolu’nun 81 vilayetinde, ilçeleri birlikte elden dağıtım ağına sahip olan Türkiye Gazetesi her sabah 6 baskı merkezinden 120 bin aboneye elden ulaştırılıyor.

50. yıl kutlamaları çerçevesinde bir de reklam filmi çekildi. Verdiği mesajlarla çok beğenilen Fikirevim imzalı filmde “Türkiye benim aşkım” teması işlendi.

Ayrıca bugünkü gazete 22 Nisan 2020 tarihine özel 120 sayfa olarak okuyuculara ulaştırıldı.