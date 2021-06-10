Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş için harekete geçti!

Sedat Peker’in, Paramount Otel’de kaldığını iddia ettiği HaberTürk sunucusu sıcak bir gelişme yaşandı. Veyis Ateş’le ilgili TGC’nin harekete geçtiği öğrenildi.

TGC’YE ÇOK SAYIDA ŞİKÂYET BAŞVURUSU YAPILDI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tüzüğüne, TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis Ateş hakkında TGC'ye çok sayıda şikâyet başvurusunun yapıldığı öğrenildi.

VEYİS ATEŞ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Bu başvurular üzerine toplanan TGC Yönetim Kurulu'nun Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunmasının istenmesine karar verdiği, Medyaradar'a gelen duyumlar arasında yer aldı.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker’in, YouTube’daki video serisinin 9. bölümünde, Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş’le ilgili iddiaları ortalığı karıştırdı.

Videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında çıkışıyla ilgili iddiaları anlatmış ve

gazeteciler arasında hem Rasim Ozan Kütahyalı hem de Veyis Ateş’in isimlerini sayan; lüks otelde ücretsiz kalanlara “Paramount Kadrosu” diyen Peker, Veyis Ateş için “O da kadrodaydı” ifadelerini kullanmıştı.

Ateş’in Paramount Otel’de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları, Peker’in iddiası sonrası gündem olmuştu.

HADİ ÖZIŞIK ÜYELİKTEN ÇIKARILMIŞTI

TGC, Sedat Peker’in FaceTime görüşmelerini paylaştığı Hadi Özışık’ı oy birliğiyle üyelikten çıkarmıştı.

TGC, 20 Mayıs 2021 günü yaptığı toplantıda üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri değerlendirmiş, Sedat Peker’le FaceTime görüşmeleri ortaya çıkan Özışık’ın üyelikten çıkarılmasına karar verilmişti.