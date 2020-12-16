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Türkiye, Filistinli mülteciler için harekete geçti

Lübnan’daki Filistinlilere yönelik olarak Türkiye’den 20 STK’nın katkısıyla başlatılan kampanya kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı, ilk etapta 15 bin mülteciye insani yardım ulaştırdı.

Güncel 16.12.2020, 15:26
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Türkiye, Filistinli mülteciler için harekete geçti

İşleri yok, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Mülk edinemezler, ülkede serbestçe dolaşamazlar. Hep, geri dönecekler diye beklendiler lakin işgalci İsrail’in varlığı buna engel oldu. Kamplardaki elektrik ve şebeke suyu hatlarının iç içe ve açıkta bulunması ise yağan yağmurlar nedeniyle yılda ortalama 50 kişinin hayatına mal oluyor. Hukuki olarak “vatansız” Filistinliler, tam 72 yıldır Lübnan’nın çeşitli bölgelerindeki mülteci kamplarında ve güneş görmeyen çok katlı gecekondularda yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan’daki nüfusları 500 bini aşan ve tamamen dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirebilen Filistinli mülteciler için Türkiyeli STK’lar harekete geçti. Gıda, sağlık, hijyen, eğitim ve kalkınma gibi çeşitli alanlar için startı verilen ortak kampanya ile birlikte Filistinli mültecilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor. 

22 aile iş sahibi oldu

Kampanya kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı, ilk etapta başkent Beyrut, Trablus, Bekaa, Baalbek ve Sur gibi Lübnan’ın önemli şehirlerindeki 15 bin mülteciye ulaştı. Bin aileye gıda ve hijyen paketi, bin aileye ısınmak için 40 bin litre mazot ve 343 aileye de sıcak yemek ulaştıran İHH, ayrıca Beyrut'taki Burc el-Baracne Mülteci Kampı’nda bir sağlık kliniğini hizmete açtı. Açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın da katıldığı klinik, bölgedeki mültecilerin sağlık ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet verecek. Gelir Temini Desteği adı verilen kalkınma projesiyle birlikte ise İHH, 22 işsiz mülteci aileye, kamplar içinde nakliyat işlerinde kullanılan Tuk-Tuk aracı, meyve sıkacağı, pamuk şeker, sac tava, felafel kızartma ve mısır patlatma makineleri hibe etti. 

“Elektrik kabloları için fizibilite çalışmalarımız sürüyor”

İHH olarak 25 yıldır bölgede faaliyet yürüttüklerini hatırlatan İHH Medya Birimi’nden Bilal Gündoğdu, ülkede mağdur Lübnan vatandaşlarının yanı sıra Filistinli ve Suriyeli mülteciler için de çalıştıklarını söyledi. Başlatılan kampanya ile birlikte ilk etapta 15 bin Filistinli mülteciye insani yardım ulaştırdıklarını belirten Bilal Gündoğdu, “Kış aylarındayız. Kamplardaki durum gerçekten çok zor. Hayırseverlerimizin destekleriyle mültecilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabilirsek ne mutlu bize. Duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürler” ifadelerini kullandı. Gündoğdu, ayrıca kamplarda insan hayatına mal olan elektrik kablolarına bir çözüm üretebilmek için Teknik Elemanlar Derneği ile ve var olan temiz su problemini giderebilmek amacıyla da Uluslararası Su Kuyusu Derneği vasıtasıyla fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. 

20 STK bir araya geldi

Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası’na destek veren STK’lar ise şu şekilde: 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sadakataşı Derneği, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), Beşir Derneği, Deniz Feneri, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Fetih Der, Umut Ol Derneği, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID), Yetim Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Darüleytam Derneği, Uluslararası Su Kuyusu Derneği ve Cihannüma Derneği. 

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