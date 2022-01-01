Türkiye Ege'de 3 yeni Navtex ilan etti GÜNDEM - 01

Türkiye, Ege Denizi'nde 2022 için 3 yeni Navtex mesajı yayınladı.

Navtex süreleri 1 Ocak-14 Haziran ve 16 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 9 ay olarak belirlendi.

Mesajda "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama" ilkesine dikkat çekildi. 3 ayrı bölgede yayınlanan NAVTEX mesajlarının süresi yaklaşık 9 ay geçerli olacak. 9 aylık bir süre zarfında TSK bu bölgelerde atış eğitimi yapacak.

İlan edilen bölgeler Navtex bölgeleri, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarma tezinin Türkiye tarafından kabul edilmediğinin bir göstergesi. Çünkü ilan edilen bölgeler, Yunanistan'a bağlı adalara çok yakın.