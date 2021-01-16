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Türkiye dünyaya örnek oldu! Kilise ve sinagoglar restore edilip ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli olarak yakından takip ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yer alan kilise ve sinagoglar restore ediliyor.

Güncel 16.01.2021, 15:00
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Restore edilen Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu ve Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi böyle görüntülendi. 

Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de restore edilen, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor. 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Edirne Büyük Sinagogu, 46 yıl sonra ilk kez yeniden ibadete açılmıştı.

Edirne'nin Maarif Caddesi'nde bulunan ve geçmişi 1905 yıllarına dayanan Avrupa'nın 3'üncü büyük sinagogu olarak anılan ‘Edirne Büyük Sinagogu' dünyanın her yerinden gelen katılımcıları 5 yıldır ağırlamaya devam ediyor.

Avrupa'nın 3'üncü büyük sinagogu

Ocak 1906'da Osmanlı Hükümetinin izni ve 2. Abdülhamid'in fermanıyla yaptırılan ve 3 kutsal dinin ibadethanelerine ev sahipliği eden Edirne'nin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Edirne Büyük Sinagogu, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, bir süredir ziyarete kapalı tutuluyor.

Restorasyon çalışmaları 5 yılda tamamlandı

Edirne Büyük Sinagogu'nun aslına uygun biçimde restore edilerek yeniden açılması, Anadolu topraklarındaki barış içinde birlikte yaşama kültürünün bir başka örneğini teşkil ediyor. Türkiye'nin farklı inanç gruplarının dini özgürlük ve toplumsal yaşam taleplerine yönelik hayata geçirdiği reformlar kapsamında 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanan Büyük Sinagog, 5 yıllık çalışmanın ardından 2015 yılında ibadete açıldı.

Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘sağlığı ve başarısı' için dua edildi

Açılış töreninde restorasyon çalışmalarına ve Edirne'deki Musevi varlığına ilişkin bilgilendirme yapılmış; dualar ve ilahiler okunmuştu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ve başarısı için Anoten Duası ile sevgi ve dostluk dileyen herkes için Allah'tan rahmet ve bereket niyaz eden Mişeberah Duası edildi.

“Restorasyonuna 5 milyon 750 bin TL harcandı”

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Büyük Sinagog'unu restore ettirdi. Türk Yahudi Cemaati'nin de destek verdiği restorasyon süreci yaklaşık 5 yıl sürdü. Restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon 750 bin lira harcandı. Sinagogun yanı sıra bahçede bulunan yönetim evleri de restore edildi.

Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi, 2010 yılında restore edildi

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa karşı Türkiye'de devlet tarafından restore edildiğini söylediği kilise, manastır ve sinagoglardan biri de Adıyaman'da bulunuyor. Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern ve estetik hale dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği Çankaya Köşkü'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, "Biz kilise, manastır, sinagog, bunları hazinemizden, kendi cebimizden restorasyonlarını yapmak suretiyle ibadete açıyoruz. Bütün bunlar açık net ortadayken acaba şu anda Fransa'da, Almanya'da Avrupa'nın birçok yerinde Müslümanların ibadet hanelerine yapılan bu tür bombalama yaklaşımlarını neyle izah edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın devlet tarafından restore edildiğini açıkladığı kiliseler arasında Adıyaman'daki Mor Petrus Mor Pavluv Kilisesi de yer alıyor. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi restore edilerek, hemen yanındaki atıl haldeki eski idari binası kaldırıldı. Bu binanın yerine ise çağa uygun modern bir metropolit binası inşa edildi. Kilise ve çevresindeki düzenlemeler kapsamında ise avlular kesme taşlarla döşenerek yeşil alanlar ve çocuk oyun parkı oluşturulmuştu. Metropolitlik avlusunun doğu ve batı duvarları güçlendirilerek kesme taşlarla, mimari kapılarla bütünleştirildi. Çalışmaların ardından son derece modern ve estetik hale dönüştüren kilise, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

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