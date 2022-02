Türkiye Down Sendromu Derneği 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm Türkiye'yi farkındalık hareketine çağırıyor!

Down Türkiye’nin, Down sendromlu bireylerde 3 adet olan 21. kromozoma atfen tüm dünyada 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü özelinde, dört yıl önce başlattığı #rengimizbelliolsun kampanyasına 2022 yılında da devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kampanyayla milyonlarca kişinin Down sendromuna dair farkındalıklarını artırdıklarını kaydeden Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, “Her yıl etkisini ve çerçevesini büyüttüğümüz, sanat, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini de dahil ettiğimiz #rengimizbelliolsun kampanyasıyla Down sendromuna ve Down sendromlu bireylere olan farkındalığı artırıyoruz” dedi.

Sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin destekleriyle farkındalık artırılacak

Geçen yıl sosyal medyadaki kampanyaya destek veren ünlü isimlerin katkılarıyla milyonlarca kişinin farkındalık hareketine katıldığını belirten Bilgin, “Kampanyamızla oluşan farkındalıkla Down sendromlu bireyler toplumun içerisinde daha aktif yer almaya başladı. 21 Mart sadece Down sendromlu bebekleri, çocukları ve yetişkinleri değil; kendi ön yargılarımızı da görmemizi ve bu kavrayışla daha kapsayıcı olabileceğimizi fark etmemizi sağlayacak bir gün. Bu yıl yine Türkiye’nin iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de vereceği desteklerle Down sendromu farkındalığını artıracağız. Hedefimiz tüm ülkenin bir ağızdan #rengimizbelliolsun demesini ve Down sendromlu insanların toplumun içerisinde daha aktif yer almasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Renkli çoraplar ve Türkiye’nin renkli yüzleriyle ülke genelinde bir challenge zinciri oluşturacağız”

“Down sendromlu bireylerin toplumda, iş hayatında ve yaşamın her alanında var olması için toplumun da bu sendromun ne olduğunu bilmesi, Down sendromlu bireylerin dünyadaki renkler gibi hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlaması gerek” diyen Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen, “#rengimizbelliolsun kampanyamızla istediğimiz etkiyi yaratmak için herkesin farkındalık hareketine katılmasını istiyoruz. Kampanyamıza katılanlardan, dünyayı rengarenk bir yer haline getirmek için farklı renkte çoraplarını ellerine giyerek arkadaşlarına meydan okumasını bekliyoruz. Renkli çoraplar ve Türkiye’nin renkli yüzleriyle ülke genelinde bir challenge zinciri oluşturacağız. Bu zincirle de Down sendromuna karşı olan tüm ön yargıları yıkıp, Down sendromuna sahip olan bireylerin de eğitim, iş, sanat ve hayatın her alanında tek başlarına yer alabileceğini vurgulayacağız. Tüm halkımızdan, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinden de #rengimizbelliolsun kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz. Farkındalık için bizim rengimiz belli ya sizin?” şeklinde konuştu.