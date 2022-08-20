Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Dünyada tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin bu kez ziyaretçileri kumrular oldu. Mumya balıkların içerisine yuva yapan kumrular renkli görüntülere sahne oldu. Müze içerisinde bulunan mumya orkinos, vatoz ve köpekbalıklarının ağız kısımlarına yuva yapan kumrular, yavrularını mumya balıkların içerisinde büyütüyor.





YEMLERİ GETİREREK YAVRULARI BESLİYOR



Yuvaların bozulmaması için kumruları rahatsız etmeyen müze kurucusu Balıkçı Kenan: “Kumrularda Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni çok sevdi. Bazıları köpekbalığının karnında, bazıları da orkinosun ve vatoz balığının ağız kısımlarına yuva yaptılar. Yavrularını büyüttüler. Kapalı alanda olduğumuz için havalar rüzgarlı olduğu zaman kapıların açılmasını bekliyor. Kapılar açıldı mı dışarı çıkıyor. Topladığı yemleri getirerek yavrularını besliyor. Birisini besliyor o doyunca diğerini besliyor. Her defasında müze kapısının açılmasını bekliyor” dedi.



KARİDES, BULGUR VE AYÇİÇEĞİ YİYOR



Kuşların rüzgarlı havada dışarı çıkmadığını söyleyen müze kurucusu Balıkçı Kenan: “Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda kuşlar dışarı çıkmıyor. Bizlerde onlara karides, ayçiçeği ve bulgur koyuyoruz. Burada karnını doyuruyor. Karidesin içlerini çıkarıp kursağında yavrularına götürüp onları besliyor. Bu durum gelen müşterilerimizin, müze ziyaretçilerimizin de oldukça ilgisini çekiyor.” İfadesini kullandı