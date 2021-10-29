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Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

F-35'ler konusunda yapılan son görüşmede Türkiye'nin, ABD'nin önüne 3 seçenek koyduğu belirtilirken, Glasgow'daki Erdoğan-Biden görüşmesinde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. ABD'ye sunulan 3 seçeneğin Türkiye'nin F-35 programına geri alınması, üretim bandından inen ve testleri yapılan 6 adet F-35'in verilmesi ve F-35'ler için ödenen 1.4 milyar doların iadesi olduğu ifade ediliyor. Eğer buradan sonuç çıkmazsa Türkiye yönünü Rusya'ya çevirecek.

Güncel 29.10.2021, 15:41
Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abd Başkanı Joe Biden arasında merakla beklenen ikinci yüz yüze görüşme 2 Kasım'da Glasgow'da yapılacak. İki lider, başta F-35 krizi olmak üzere Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'deki son durum, Afganistan'ın geleceği, terörle mücadele ve ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri ele alacak.

BIDEN'A YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemeyi gündeme getirecek. Erdoğan'ın muhatabına, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini hatırlatması bekleniyor. Liderler, bu konuda bir süredir Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon arasında devam eden teknik görüşmelerin ayrıntılarını masaya yatıracak. Söz konusu çalışmalar ekseninde iki liderin bir yol haritası oluşturmaları beklentiler arasında.

ÜÇ SEÇENEK SUNULDU

Dünkü görüşmede Türkiye'nin, sorunun çözümünde ABD'ye 3 seçenek sunduğu ifade edildi. Türkiye'nin F-35 programına geri alınması, üretim bandından inen ve testleri yapılan 6 F-35'in verilmesi ve F-35'ler için ödenen 1.4 milyar doların iadesi ya da bu paranın yeni F-16'ların alımı ve mevcut uçakların modernizasyonunda kullanılması" olmak üzere üç seçenek sundu.

İlk iki seçeneğe ABD'nin yanaşmadığı belirtiliyor. Bu doğrultuda para iadesinin nasıl sağlanacağı konusu masada olacak. Bu konuda da aralarında F-16 alım ve modernizasyon teklifinin de yer aldığı Türkiye'nin seçenek önerileri Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD'ye iletildi.

"RUSLARLA GÖRÜŞÜRÜZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan ile Biden iki ülke savunma bakanlıkları nezdindeki çalışmalar doğrultusunda F-35'lerle ilgili geri ödeme planının ayrıntılarını ve F-16 modernizasyonuna ilişkin teklifi de değerlendirecek. Bu konuda bir yol haritasının oluşması bekleniyor. Eğer buradan sonuç çıkmazsa Türkiye yönünü Rusya'ya çevirecek.

Dün CNN Türk yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin bu sorunu çözmemesi halinde, Rus yapımı Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçeneklerin devreye girebileceğini söylemişti.

Haberler.com/Erdem Aksoy

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