Türkiye'deki en garip batıl inançlar hangileri?

Bir kişi gerdeğe girmeden önce yanlışlıkla kediye basarsa başarısız olur.

Yarım çay içen kadın dul kalır.

Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer. Ava giden kişinin arkasından karısı süpürge atar

Geceleri cinler, peri kızları gölde yıkanırlar.

Geceleri su üzerinden atlanmaz.

Kaynayan suya bıçak sokulmaz.

Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.

Gece gizlice ay ışığında, gölgede yıkananlar ay gibi parlak olur.

El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.

Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar.

Akşam tırnak kesilmez.

Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir.

Hamile kadın aş ererken neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.

Bayram günü tıraş olunmaz. Arife ve bayram günü ağaç kesilmez.

Yıldız kaydığında bir insan ölür. Dolunayda doğan çocuk uğurludur, geleceği ışıklıdır. Dolunayda doğan kızlar ay gibi parlak ve güzel olur. Gece aya doğru tükürmek, sövmek uğursuzluk getirir. Güneş güzele vurur.

Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur. Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.

Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içerisinde ve bereketli olur.Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur. Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.

Nisan yağmuru zemzem suyu gibidir, uğurludur. Nisan yağmurunda ıslanmak insana sağlık verir.

Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. Gece ıslık çalmak günahtır. Akşam kapının önü süpürülmez.

Ev yılanı o evin bekçisidir. Kurtlar uluyunca inekleri yemesinler diye gökten ağızlarına yiyecek düşer.

İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.

Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.Bıçakla ekmek kesilmez, evin bereketi kaçar.

Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.

Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır. Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Şeytan da onunla birlikte yemek yer.

Köpeğin vakitsiz gece havlaması, horozun vakitsiz ötmesi, öküzün gece böğürmesi kötü şeylere işarettir. Köpek havaya doğru bakarak havlarsa kan dökülecek demektir.

Tavuğun horoz gibi ötmesi uğursuzluktur, öten tavuk kesilir. Kediyi Hz. Ali sıvazladığı için hiçbir zaman sırtüstü düşmez.

Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz. Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.

Ekin ekili tarlada işenmez, cinsel ilişkide bulunulmaz. Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.

Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar. Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır. Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir.

Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir. Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.

Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir. Külün üstüne su dökülmez, işenmez. Karaağaçtan beşik, sandık yapılmaz. İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür

Tencerede su boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.

Gökkuşağının altında bir erkek geçerse kız, kız geçerse erkek olur. Dolu ilk yağdığında birkaç tane yemek sağlığı iyi gelir. Beş taş oynamak kuraklığa işarettir. Şimşek çaktığında yere bıçak saplanır.

Makası veya bıçağı birine direk vermek: Makası veya bıçağı bir kişiye direk vermek kavga edileceğine inanılır. Bu yüzden bir yere bırakılarak verilir.

At nalının uğur getirmesi. Duvara at nalı asıldığında o evde yaşayanlara şansın inanıldığına inanılıyor.