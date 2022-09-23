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Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Kadınlardan Erdoğan'a teşekkür
İstanbul Tepebaşı'nda bulunan TRT binası önünde bir grup Ukraynalı kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esir değişimi konusundaki arabulucuğu sebebiyle teşekkür etti. Ukraynalı kadınların yakınları, Ruslara esir düşmüş. Ayrıca Ruslar işgal ettikleri köylerde bazı kadınları da savaşa direndikleri için esir almıştı. Hatta küçük çocuğu olan kadınlarda bulunuyordu. Erdoğan'ın ricası üzerine Putin esir değişimini kabul etmişti. İlk 200'ün üzerinde asker ve sivilden oluşan Ukraynalı esirler serbest bırakıldı. Ukrayna da anlaşma kapsamında 200 Rus askerini serbest bıraktı. Tepebaşı'nda, Ukrayna ile dayanışma platformu üyeleri Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ettiler.
Güncel 23.09.2022, 16:58
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