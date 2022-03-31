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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin seçime nasıl etkisi olur? İşte sonuçlar...

“Türkiye’deki Suriyeliler” araştırması ortalığı karıştıracak! Kaç Suriyeli vatandaşlık aldı, kaç bebek doğdu ve Suriyeliler seçimleri etkilerler mi ? Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi tarafından Türkiye'de gündemden düşmeyen "Suriyeli sığınmacı" konusu için yapılan "Suriyelilerin seçime etkisi olur mu" araştırmasının sonucu açıklandı.

Güncel 31.03.2022, 09:41
Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin seçime nasıl etkisi olur? İşte sonuçlar...

Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, hazırladıkları 'Suriyeliler Barometresi' adlı akademik çalışmanın detaylarını Habertürk TV'de anlattı.

Türkiye, sınır komşusu olması ve Avrupa'ya açılan kapı konumunda olduğu için Suriye'den en çok göçü aldı. İlk günden bu yana Türkiye'de tartışılan sığınmacılarla ilgili, Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan 'Suriyeliler Barometresi' adlı çalışmayı hazırladı.
 
"2011'de Suriye'nin nüfusu yaklaşık 22 milyondu. 7 milyon insan ülkeyi terk etti. Terk edenlerin çok büyük bir bölümü de Türkiye'ye geldi" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"O dönem gelenlerin geçici olduğu düşüldü. AFAD devreye girdi. Acil durum yönetimi gerçekleşti. 26 kamp hazırlandı. Kampların kapasitesi 250 bine kadar çıktı. Ama sonra bakıldı ki baş edemiyoruz. Gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sonra başlarının çarelerine baksınlar diye bir yol açıldı. Böyle olunca sınır bölgesindeki Suriyeliler akın akın Türkiye'nin büyük kentlerine doğu geldiler. Doğal olarak da en çok İstanbul'a geldiler. "

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARINDAN OLACAKLAR
 
"Türkiye'nin tamamına da yayıldılar. Biz de akademik bir gözle Türk toplumunun kaygılarını anlamak ve de Suriyelilerin beklentilerini öğrenmek için bir çalışma gerçekleştirdik. Son dönemde yeni bir sosyolojik evreye geçtik. Bu sosyolojik evre ister istemez siyaseti de etkiliyor. Bu konuda açıklamalar oluyor. Bu konuda şunu görüyoruz ki önümüzdeki seçimlerde Suriyeliler konusu insanların karar verme sürecinde ilk 3-4 konu içerisinde yer alacak."
 
Gerçekleştirdikleri çalışmayla ilgili bilgiler veren Erdoğan, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 3 milyon 746 bin olduğunu kaydetti. Erdoğan, şu ana kadar da Türkiye'de yaklaşık 750 bin bebek doğduğunu da belirtti.
 
KAÇ SURİYELİ VATANDAŞLIK ALDI?
 
Prof. Erdoğan ayrıca 190 bin civarında Suriyelinin de Türk vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olduklarını söyledi. Erdoğan ayrıca Suriyelilerin Türkiye'deki kayıtsızlık oranlarının da çok düşük olduğunu belirtti. Erdoğan Türkiye'de ayrıca 1.2 milyon okul çağında Suriyeli olduğunu da kaydetti. Bu çocuklardan 750 bininin de okula devam ettiğini ifade etti.
 
ÇALIŞAN SURİYELİ SAYISI
 
Türkiye'deki yabancı öğrencilerin sayısının 200 bin civarında olduğunu kaydeden Erdoğan, çalışan Suriyeliler hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, yaklaşık 1 milyon Suriyelinin aktif olarak çalıştığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'de 2011 yılında mülteci sayının 58 bin olduğunu, şu anda ise 4 milyonun üzerinde bir sayıdan bahsettiklerini kaydetti. Ülkemizde 330 bin de Suriyeli olmayan mülteci olduğunu söyledi.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ ÇOK ZOR"
 
Çalışmada 'Savaş bitince Suriyeliler döner mi?' sorusuna da değinen Erdoğan, "2015'ten bu yana ifade ediyoruz. Dönmeleri çok zor. Türk toplumuna sorduğumuzda yüzde 90'ı kalır diyor. Ben de diyorum ki Türkiye'deki Suriyelilerin gözü artık Suriye'de değil" ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan bu konuyla ilgili çalışmada da, "Türk toplumu, Suriyelilerin en az yarısının Türkiye'den gitmeyeceğini düşünüyor" denildi. Buna göre 'hiçbiri geri dönmez' diyenlerin oranı yüzde 47,4, 'büyük bölümü Türkiye'de kalır' diyenlerin oranı yüzde 32,9 ve 'yarısı döner yarısı Türkiye'de kalır' diyenlerin oranı da yüzde 10,9 olarak açıklandı. (haber3.com)

#Suriye #seçim #türkiye
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