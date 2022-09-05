Türkiye'de yaşanan 3 büyük vurgun

Peki vatandaşlar neden dolandırıldı? Bunun önüne neden geçilemedi? Hukuki düzenlemeler mi yetersiz? CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz konuyu mercek altına aldı.

ÇİFTLİK BANK, THODEX VE DETERJAN PAZARI...

Çiftlik Bank adlı oyun Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu. Katılımcılar sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip olduklarına inandırıldı ve kişilere sanal ortamda alım satım yaparak yüksek gelir elde etme vaadinde bulunuldu. Bu şekilde işletilen sistem yalnızca bir yılda 132 bin 222 katılımıya ulaştı. Kısa sürede sistem çöktü. 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liralık vurgunun faili Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı.

BİNLERCE MAĞDUR MİLYARLARCA LİRA

Bir diğer vurgun, Faruk Fatih Özer'in kurduğu Thodex isimli kripto para borsası kısa sürede 400 bin kullanıcıya, şirketin varlıkları ise 2 milyar dolara ulaştı. Faruk Fatih Özer 2021 Nisan ayında yurtdışına kaçtı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ve son vurgun Deterjan Pazarı önce sisteme girenlere deterjan hammaddesi verildi. Kişilere bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulunuldu. Bir yıl içinde sisteme 40 bin kişinin dahil olduğu ve kişilerden elde edilen meblanın 100 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Peki bu üç vurgunun ortak noktası neydi. Binlerce kişi nasıl bu tuzaklara düşürüldü?

VURGUNLARIN ORTAK NOKTASI NEYDİ?

Uzmanlar 3 vurgunun hangi sistemle olduğunu özetleyen cümlenin "Ponzi" olduğunu söylüyor. Ponzi ilk kez 1920 yılında bir dolandırıcıklıkta kullanılıyor.

İNSANLAR NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ?

Sistemi kuranlar, ortaya attıkları fikrin çok para kazandıracağı ile ilgili birkaç tane üye buluyorlar. Bu üyelerden belli miktarlarda para alıyorlar. Alınan bu paraları iki üç ay sonra kazancıyla birlikte geri ödüyorlar. Bu şekilde en başta bir güven oluşturuyorlar. Katılımcılara verilecek parayı bir üstteki katılımcı sağlıyor. Bu katılımcıya gelecek parayı bir üstteki katılımcı sağlıyor. Ve onun üzerindeki altı besliyor. Yani üstteki altı besleyerek giden bir sistem. Sistem en sonunda çöküyor ve sisteme girş yapan yatırımcıların parası buhar oluyor. Bu sistemde en çok zararı sisteme en son giren yatırımcılar alıyor.

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