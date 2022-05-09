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Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Yeni nüfus rakamları ile birlikte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi de ortaya çıktı. 2021 yılında, 81 il için nüfus artışı beklenirken, 16 şehir için tam tersi gerçekleşti. İşte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi ve il il 2021 nüfus rakamları!

Güncel 09.05.2022, 12:01
Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile birlikte 2021 yılı nüfus rakamları belli oldu.

Türkiye'de erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfus oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak açıklandı.

2021 yılı nüfus rakamlarında ise 16 il dikkat çekti. 16 şehrin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusu azalan iller ve yeni rakamlar

ADIYAMAN

2020 yılında 632 bin 459 kişi olan Adıyaman nüfusu 2021 yılında 311 kişi azalarak 632 bin 148 kişi oldu.

AĞRI

2020 yılında 535 bin 435 kişi olan Ağrı nüfusu 2021 yılında 10 bin 791 kişi azalarak 524 bin 644 kişi oldu.

AMASYA

2020 yılında 335 bin 494 kişi olan Amasya nüfusu 2021 yılında 163 kişi azalarak 335 bin 331 kişi oldu.

ARDAHAN

2020 yılında 96 bin 161 kişi olan Ardahan nüfusu 2021 yılında 1229 kişi azalarak 94 bin 932 kişi oldu.

ÇORUM

2020 yılında 530 bin 126 olan Çorum nüfusu 2021 yılında 3 bin 844 kişi azalarak 526 bin 282 kişi oldu.

ERZURUM

2020 yılında 758 bin 279 kişi olan Erzurum nüfusu 2021 yılında 1386 kişi azalarak 756 bin 893 kişi oldu.

HAKKARİ

2020 yılında 280 bin 514 kişi olan Hakkari nüfusu 2021 yılında 2 bin 296 kişi azalarak 278 bin 218 kişi oldu.

KARS

2020 yılında 284 bin 923 kişi olan Kars nüfusu 2021 yılında 3 bin 846 kişi azalarak 281 bin 77 kişi oldu.

KASTAMONU

2020 yılında 376 bin 377 kişi olan Kastamonu nüfusu 2021 yılında 785 kişi azalarak 375 bin 592 kişi oldu.

KIRIKKALE

2020 yılında 278 bin 703 kişi olan Kırıkkale nüfusu 2021 yılında 2 bin 735 kişi azalarak 275 bin 968 kişi oldu.

KIRŞEHİR

2020 yılında 243 bin 42 kişi olan Kırşehir nüfusu 2021 yılında 98 kişi azalarak 242 bin 944 kişi oldu.

MUŞ

2020 yılında 411 bin 117 kişi olan Muş nüfusu 2021 yılında 5 bin 889 kişi azalarak 405 bin 228 kişi oldu.

ORDU

2020 yılında 761 bin 400 kişi olan Ordu nüfusu 2021 yılında 528 kişi azalarak 760 bin 872 kişi oldu.

VAN

2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 kişi olan Van nüfusu 2021 yılında 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu.

YOZGAT

2020 yılında 419 bin 95 kişi olan Yozgat nüfusu 2021 yılında 595 kişi azalarak 418 bin 500 kişi oldu.

ZONGULDAK

2020 yılında 591 bin 204 kişi olan Zonguldak nüfusu 2021 yılında 1520 kişi azalarak 589 bin 684 kişi oldu.

#türkiye #TÜİK
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