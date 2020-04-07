Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
92382
ALTIN
360.901
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3577
EURO
7.3635

Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Koca, 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam ölüm sayısı 725'e çıktı.

Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Koca, 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam ölüm sayısı 725'e çıktı.

07 Nisan 2020 Salı 20:01
2016 Okunma
Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda buludu.

76 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Salgına ilişkin güncellenmiş verileri kamuoyuile paylaşan Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle can kaybının 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesiyle  725'e yükseldiğini açıkladı.

3 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 20 bini aşkın test yapıldığını açıklayan Koca, yapılan testler sonucu 3 bin 892 yeni tanı konulduğunu duyurdu.

İYİLEŞEN SAYISI BİN 582 OLDU

Tedavi altında olan vatandaşlardan 256 kişinin daha iyileştiğini belirten Bakan Koca, toplam iyileşen hasta sayısının da  bin 582'ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

DÜNÜN RAKAMLARI İÇİN:

Koronavirüs vakalarında son veriler
Koronavirüs vakalarında son veriler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: 65 yaş yasağı ölüm oranını azalttı
Bakan Koca: 65 yaş yasağı ölüm oranını azalttı
FATİH PORTAKAL'A SUÇ DUYURUSU...
FATİH PORTAKAL'A SUÇ DUYURUSU...
Koronavirüs vakalarında son veriler
Koronavirüs vakalarında son veriler

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim