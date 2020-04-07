Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda buludu.

76 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Salgına ilişkin güncellenmiş verileri kamuoyuile paylaşan Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle can kaybının 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesiyle 725'e yükseldiğini açıkladı.

3 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 20 bini aşkın test yapıldığını açıklayan Koca, yapılan testler sonucu 3 bin 892 yeni tanı konulduğunu duyurdu.

İYİLEŞEN SAYISI BİN 582 OLDU

Tedavi altında olan vatandaşlardan 256 kişinin daha iyileştiğini belirten Bakan Koca, toplam iyileşen hasta sayısının da bin 582'ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor.

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