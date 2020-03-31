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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...

Sağlık Bakanlığı'nın güncel korona virüs verilerine göre, Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214’e, hasta sayısı ise 13 bin 531’e yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...

Sağlık Bakanlığı'nın güncel korona virüs verilerine göre, Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214’e, hasta sayısı ise 13 bin 531’e yükseldi.

31 Mart 2020 Salı 21:09
2009 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...

Türkiye’deki korona virüs salgınına ilişkin son rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 içerisinde toplamda 15 bin 422 kişiye korona virüs testi yapılırken, iki bin 704 kişiye virüs tanısı konuldu.

Bakanlık, virüs nedeniyle 46 kişi daha hayatını kaybettiğini belirtirken, Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, virüs test oranının düne oranla yüzde 25,2 arttığını belirterek, "Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.

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