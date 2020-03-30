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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Güncel sayılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Güncel sayılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi.

30 Mart 2020 Pazartesi 01:36
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Güncel sayılar...

Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son rakamlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla bildirilmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi.

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:

"Toplam test sayısı: 65 bin 446. Toplam vaka sayısı: 9 bin 217. Toplam vefat sayısı: 131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568. Toplam entübe hasta sayısı: 394. Toplam iyileşen hasta sayısı: 105. Bugünkü test sayısı: 9 bin 982. Bugünkü vaka sayısı: 1815. Bugünkü vefat sayısı: 23."

Türkiye genel koronavirüs tablosu ise güncel olarak https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.

DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?

Son paylaşılan verilere göre koronavirüs vaka sayısı 700 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 178 kişi oldu. Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 131 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip etti. koronavirüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti. İspanya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 78 bin 799 vaka görüldü. 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

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