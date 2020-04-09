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Türkiye'de koronavirüs sayıları bugün ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs sayıları bugün ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:44
2006 Okunma
Türkiye'de koronavirüs sayıları bugün ne kadar oldu?

Bakan Koca 8 Nisan vaka sayısını çarşamba günü twitter adresinden duyurdu.

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 1.500.830 kişiye ulaştı. Ölüm sayısı ise 87 bin 706'ya yükseldi. Corona virüs salgının yayıldığı Vuhan'da ise karantina kararı kaldırıldı. İşte, corona virüs son durum ve korona dünya haritası tablosuna göre korona virüsü ölüm ve vaka bilgileri...

TÜRKİYE'DE KAÇ VAKA VAR? 

8 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

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Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?
Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı ne kadar oldu?
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