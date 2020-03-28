Türkiye'de kaç vaka var? Güncel koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında; Türkiye'deki corona virüsü salgını son vaka ve ölü sayılarının sürekli güncel olarak takip edilebileceği internet adresini açıklamıştı.
Bakan iki gün önce artık Türkiye'deki koronavirüs verilerini bu tabloyla açıklayacağını duyurmuştu.
Bakanlık tarafından resmi bilgi https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde her gün güncellenerek paylaşılacak.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
???? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT