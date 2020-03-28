Türkiye'de kaç vaka var? Güncel koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgını hakkında son vaka ve ölü sayılarının sürekli güncel olarak takip edilebileceği internet adresini de canlı yayında vatandaşlarla paylaşmıştı. Bakan Koca, akşam saatlerinde Türkiye'deki toplam koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 5698, ölü sayısının ise toplamda 92'ye yükseldiğini açıkladı.