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Türkiye'de kaç vaka var? Güncel koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgını hakkında son vaka ve ölü sayılarının sürekli güncel olarak takip edilebileceği internet adresini de canlı yayında vatandaşlarla paylaşmıştı. Bakan Koca, akşam saatlerinde Türkiye'deki toplam koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 5698, ölü sayısının ise toplamda 92'ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de kaç vaka var? Güncel koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgını hakkında son vaka ve ölü sayılarının sürekli güncel olarak takip edilebileceği internet adresini de canlı yayında vatandaşlarla paylaşmıştı. Bakan Koca, akşam saatlerinde Türkiye'deki toplam koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 5698, ölü sayısının ise toplamda 92'ye yükseldiğini açıkladı.

28 Mart 2020 Cumartesi 14:25
2052 Okunma
Türkiye'de kaç vaka var? Güncel koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında; Türkiye'deki corona virüsü salgını son vaka ve ölü sayılarının sürekli güncel olarak takip edilebileceği internet adresini açıklamıştı.

Bakan iki gün önce artık Türkiye'deki koronavirüs verilerini bu tabloyla açıklayacağını duyurmuştu. 

Bakanlık tarafından resmi bilgi https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde her gün güncellenerek paylaşılacak.

Son Güncelleme: 28.03.2020 14:41
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