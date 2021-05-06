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Türkiye'de iki doz aşılananların sayısı 10 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Güncel 06.05.2021, 11:25
Türkiye'de iki doz aşılananların sayısı 10 milyonu aştı

Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci belirli yaş ve meslek grupları nezdinde devam ediyor. Aşılama rakamları ise Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Son verilere göre, Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 10 milyonu aşarak 10 milyon 10 bin 715 oldu. Toplam aşılama sayısı saat 10:48 itibarıyla 24 milyon 368 bin 084. 1. doz uygulananların sayısı ise 14 milyon 357 bin 369.

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