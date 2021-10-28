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Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yılı kutlu olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında her yıl büyük coşku ve heyecanlı törenlerle kutlanır. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet bugün 98. yaşını kutluyor. Manda ve himayeyi reddeden atalarımızın zorlu mücadelesi ile bugün bağımsız bir ülke olarak tek bayrak altında yaşayabiliyoruz. Artık 100 yaşına yaklaşan cumhuriyetimizin anlam ve önemini her gün hatırlasak da her yıl 29 Ekim'de Anadolu'nun yoksul insanlarının Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yazdığı şanlı tarihi yeniden okuyoruz. Bu yıl da yine o minnet borçlu olduğumuz insanları özellikle de Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz. İşte bu yıl 98. kez kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine dair bilgiler...

Güncel 28.10.2021, 17:23 28.10.2021, 18:25
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yılı kutlu olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemi yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Milli bayramlardan biri olan bu bayramda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM’DE NE OLDU? 

Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.


Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[4] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Yorumlar (1)
HAMZA DEGIRMENCI 4 saat önce
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
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