Türkiye Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerini anıyor

Türkiye bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitleri anıyor. Şehitliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı yoğunluğu yaşanırken sosyal medyada da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini içeren mesajların yanı sıra Çanakkale Türküsü paylaşılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleriyle Çanakkale Türküsü