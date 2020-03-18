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Türkiye Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerini anıyor

Türkiye bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitleri anıyor. Şehitliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı yoğunluğu yaşanırken sosyal medyada da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini içeren mesajların yanı sıra Çanakkale Türküsü paylaşılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleriyle Çanakkale Türküsü

Türkiye Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerini anıyor

Türkiye bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitleri anıyor. Şehitliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı yoğunluğu yaşanırken sosyal medyada da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini içeren mesajların yanı sıra Çanakkale Türküsü paylaşılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleriyle Çanakkale Türküsü

18 Mart 2020 Çarşamba 08:47
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Türkiye Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerini anıyor

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü... Çanakkale Zaferi, geçmişi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu âbideleştirdiği destansı bir mücâdelenin simgesi olarak tarihimizin en şanlı zaferleri arasındadır. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu yansıta sözler ve mesajlar...

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat oldu. Osmanlı ordusunun 105 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazdırdığı tarih, Türkiye'nin dört yanında hatırlatılacak."18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, hatırlatıldığı mesajlar verilecek. İşte Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler...

- Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

- Kahraman bir neslin torunları olarak bugün, 105 yıl önce Çanakkale’de yazılan destanı ve o destanın tüm ebediyete intikal eden kahramanlarını hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.

- Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

- Vatan topraklarımızı şehadetleriyle ve asil kanlarıyla yıkayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hiç bir zaman göklerden inmeyecek ay yıldızlı al bayrağımızı saygı ve gururla selamlıyorum.

Selam olsun sana Seyit Onbaşı. Selam olsun sana Bigalı Memet Çavuş, Selam olsun sana.

Seyit Ali ve daha niceleri... Çanakkale'yi geçilmez kılan bütün şehitlerimize ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, aziz hatıralarına saygı ve minnetle.. mekanları cennet olsun...

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan milletin, bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Başta M.Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

18 MART ÇANAKKALE

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar.

BAYRAĞIM

Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,

Gökten Ay’la-Yıldızı koparmışım;

Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;

Birde vatan sevgimi

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!

Delikanlımın damarındaki kansın,

Sen, cansın, canansın.

Yansın, bu yürekler sana yansın;

Vatan aşkıyla yansın

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!

Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;

Aşksın, Destansın, bulutsun;

Sen bensin, Benliğimsin

Sana, canım feda olsun!

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanının kattığı yerdir.

Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN


ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ 
''Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!"

Son Güncelleme: 18.03.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
MesajlarTürküsüŞiirAnlamlıSözlerşehitÇanakkale
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