Türkiye bu mucizeyi konuşuyor: 65 saat sonra kurtarılan Elif Bebek!





Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.



Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran Muammer Çelik; "Elif elimi tuttu ve hiç bırakmadı. Ben artık vefat ettiğini düşünmüştüm ama o yaşama tutundu. Asıl kahraman o" diyerek duygularını dile getirdi...

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, o anları anlattı.

"BURANIN MÜJDESİ ELİF'Tİ, ASIL KAHRAMAN OYDU"

Çelik'in açıklamaları:

Siz nasıl bana teşekkür ediyorsanız ben de Elif'e teşekkür ediyorum. Buranın müjdesi Elif'ti, asıl kahraman oydu. Biz İBB İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 3 gün önce buraya geldik. Dün akşam saat 09:00 itibarıyla ben burada görev aldım. Daha önce de annesi ve iki çocuğunu çıkartmıştık. Babası orada Elif'in de olduğun söylemişti. Müdürümüz bura için özellikle ihtimam göstermemizi söylediler. Çocuk olunca başka oluyor.

"ÖNCE VEFAT ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK, ELİMİ UZATTIĞIMDA PARMAĞIMA YAPIŞTI, HİÇ BIRAKMADI"

Önce anne ve kızlarının çıktığı bölümü taradık, sonra sabaha karşı da Elif'in odasına ulaştık. Zeminin tamamen indiğini, burada hilti ile çalışılamayacağını bildiğimiz için ince bir çalışma sürdürdük. Elif'i gördüğümüzde, öncelikle vefat ettiğini düşündük, baya üzüntü duyduk. Hatta ben ekibe battaniye getirin arkadaşlar dedim. O anda ben Elif'in yüzünü temizlemek için elimi uzattığımda Elif benim parmağıma yapıştı. Elif benim parmağımı hiç bırakmadı. O parmakla sağlık ekibine kadar gittik.

"ENKAZDA HİÇ KONUŞMADI, PARMAĞIMA TUTUNARAK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ, KENDİSİNİ KURTARDI"

Elif şimdi iyiymiş, haberini aldım. Onu çok ama çok öpüyorum. Enkazdan çıkarttığımda da bu sevinci bana yaşattığı için öptüm. İnşallah ziyaretine gideriz, görürüz. Bir kez daha sarılır öperiz.

Elif enkazda hiç konuşmadı. Elif parmağıma tutunarak yaşadığını söyledi, kendisini kurtardı. Zemin orada tamamen sıfırdı. Hiltilerle çalışamadık. Çekiçler, küçük küreklerle çalışıyoruz. Üst zemini bu şekilde kırdık.

Elif'e teşekkür ediyorum. Asıl kahraman bence Elif. Sağsalim ailesine kavuştu.

Aldığımız bilgiye göre enkaz altında 5-6 kişinin daha olduğunu düşünüyoruz. Bu tür yerlerde ümidinizi asla kaybetmeyin. Çok değişik mucizeler olabilir.





​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.





Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Mucize kurtuluşa CNN Türk anbean aktardı. CNN Türk Muhabiri Sema Akbulut o anları şu sözlerle anlattı:

"Ekiplerden biz bir alkış gördük. Enkazda hala 6 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Elif çıkartıldı, üç yaşındaki Elif'e sonunda ulaşıldı.



Gerçekten burada büyük bir mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. Ekiplerin birbirine sarıldığını görüyoruz. Herkes çok duygulu anlar yaşanıyor. Seher hanım üç çocuğuyla çıkarılmıştı.



İlk günden bu yana yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Anneanne ve dedesi buradaydı. "Umudumuzu kaybettik ama Elif'imize ulaşırız" demişlerdi. Elif'in dedesi ise, "Bu haberi almak çok çok mutlu etti. Allah bize mucize yarattı, yedi katın altından canlı çıkmak ne demek? Sözün bittiği yerdeyim, keşke ben orada kalsaydım" dedi.

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz o anları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı:

"İnanın şu an konuşamıyorum. Üç gündür Elif için, diğer vatandaşlarımız için mücadele veriyoruz.



Gözleri açık bir şekilde bulduk. Umarım yaşayacaktır, inşallah farklı bir şeyi yoktur. Çıkarırken de arkadaşımızın parmağını sıktı. Gözleri açık, kolları oynuyordu. Rahat bir vaziyetteydi. O anı anlatamıyorum.



Son enkazı kaldırana kadar hiçbir zaman umudumuzu kesmiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi kahraman. Tüm ekipler kahraman. Biz de İstanbul İtfaiyesi olarak büyük mücadele verdik. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza ulaşırız.





Alkış öncesi arkadaşlarımız ses aldı, görüntü aldı. Belli aralıklarla biz dinleme yaparız ama hiçbir dinlemede Elif'in sesini tespit etmedik. Ama inanıyorduk Elif'in canlı çıkacağına. Son enkazı kaldırana kadar umudumuz tükenmedi. Devam ediyoruz.



Elif'in gözlerinde tebessüm vardı. Yüzü, tebessümü görünce zaten arkadaşlarımız mutluluktan neredeyse koşacak hale geldiler. Çünkü Elif'i bulmuştuk. Aile çok üzgündü ama özellikle ben babasına da teşekkür ediyorum.

Babası da bize her konuda yardımcı oldu, bize destek verdi. Umarız diğer kalan vatandaşlarımızı bu şekilde çıkarırız."