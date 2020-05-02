Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede model alınan Türkiye, gösterdiği dayanışma ile de dünyanın takdirini topluyor. Türkiye, yardım talebinde bulunan 116 ülkeden 60’ına tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman gönderdi.

Çin ile başladı 60 ülkeye ulaştı

Türkiye, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye, aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 60 ülkeye kişisel koruyucu ekipmanların da aralarında bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Türkiye salgının başlangıcında Çin’e yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi oldu. Ankara’nın salgına karşı dünya ile dayanışma kapsamında yardımları 60 ülkeye ulaştı.

FİLİSTİN'E 15 TON TIBBİ MALZEME

Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan onlarca ülkenin ihtiyacını karşılayan Türkiye bu kez yardım elini Filistin’e uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Filistin’e dün İstanbul’dan bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildi.

Filistin’e giden yaklaşık 15 tonluk tıbbi malzemeler arasında 40 bin teşhis kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin burun oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

ABD’YE İKİNCİ YARDIM SEFERİ

Öte yandan Türkiye, koronavirüsün merkez üssü haline dönüşen ABD’ye dayanışma kapsamında ikinci kez yardım gönderdi. Tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak dün Ankara’dan havalandı.

Bu arada Erdoğan’nın talimatıyla hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan TSK’ya ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştı.

ABD’nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının Ankara’dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. ABD’nin Avrupa Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, MSB’nin “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırılmak üzere TSK’ya ait uçağımızla Ankara’dan yola çıktı” mesajını içeren İngilizce twite de yer verildi.

ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde ülkeler, partnerler ve müttefikler, daha önce bir benzerini görmediğimiz şekilde birlikte hareket ediyor. Amerikalılar ve Türkler, Kovid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek” denildi.

Kosova’ya iki sefer

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti. Toplantıda Kurti’nin büyükelçi Sakar’ı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durum hakkında bilgilendirdiği ve Türkiye’ye Kosova için 2 uçakla verdiği tıbbi yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğu kaydedildi. Büyükelçi Sakar’ın, Kurti’yi Kovid-19 ile ilgili durumun yönetimi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında tebrik ettiği aktarılan açıklamada, tarafların iki ülke arasında iyi ilişkiler ve ekonomik yatırımda stratejik ortaklık konularında anlaşma sağladığı ifade edildi.

FRANSA'NIN ORNE BÖLGESİNE

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa’nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi. Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye’den tıbbi yardım talebinde bulundu. Ankara ise bu talebe kayıtsız kalmadı. Goulet, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’dan, Türkiye’den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maskeyi teslim aldı. Bu yardımlardan ötürü Türkiye’ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

Raportörden teşekkür

AK Parti Brüksel Temsilciliğinin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği Kovid-19 salgınıyla ilgili “Dayanışma Mektubuna”, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’dan teşekkür mektubu geldi. Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz’e hitaben yazdığı mektupta, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, “İspanya dahil olmak üzere AB’nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye’ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.