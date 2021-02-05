Türkiye 2020’de en çok nelerden şikayet etti?

Tüm dünya için mesafelerin uzadığı, günlük hayatımızın neredeyse tamamen değiştiği ve her yönüyle tüm dünyada sıra dışı bir yıl olan 2020 artık geride kaldı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, herkes için zorlu bir sınav olan 2020 verilerini açıkladı. Veriler pandeminin etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye’nin satın alma kararında nelere dikkat ettiğine, en çok hangi sektörden şikayet ettiğine ve şikayet yönetimi konusunda hangi sektörlerin öne çıktığına dikkat çekiyor. Pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarına ışık tutan çalışmada Türkiye’nin şikayet haritası da yer alıyor.

2020’de 450 binin üzerinde şikayet çözüldü

Şikayetvar verilerine göre geçen yıl 105 bin 157 olan sisteme kayıtlı marka sayısı bu yıl 120 bin markaya ulaştı. Ayda ortalama 18 milyon kişinin ziyaret ettiği Şikayetvar, 2020’de 450 binin üzerinde şikayeti çözüme kavuşturdu. 2019’da 1 milyon 974 bin 817 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 82 artarak 3 milyon 605 bin 92 oldu. 2019’da 951 bin 630 olan üye sayısıysa yüzde 80 artarak 1 milyon 713 bin 340’a yükseldi.

Şikayetvar’da en çok hangi markalar merak edildi?

2020 yılı verilerini derleyen Şikayetvar’da, sayfası en çok merak edilen marka 3 milyon 716 bin 966 sayfa görüntülenmesiyle Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u, Trendyol, Ziraat Bankası, Vodafone ve Turkcell izledi.

2020’de en çok ziyaret edilen sektör e-ticaret oldu

Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 9 milyon 757 bin 502 ziyaretçi sayısıyla e-ticaret sektörü oldu. Bankacılık (6 milyon 784 bin 136) en çok ziyaret edilen ikinci, GSM Operatörleri ise (4 milyon 296 bin 771) üçüncü sektör olarak öne çıktı. Cep telefonu, özel hastane ve klinikler de en çok ziyaret edilen diğer sektörler olarak sıralandı.

En çok şikayet alan sektörler: Kargo, pazaryeri siteleri ve bankalar

404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo-kurye ve lojistik sektörü 2020’de en çok şikayet alan sektör oldu. Onu, e-ticaret pazaryeri siteleri (309 bin 395), bankalar (247 bin 410), internet servis sağlayıcılar (196 bin 534) ve iletişim marka ve firmaları (141 bin 862) izledi.

2020’de hobilerimize yöneldik

Evlerimize kapandığımız pandemi döneminde ya hobilerimize yöneldik ya da yeni hobiler edindik. Vakit geçirmek içinse oyunlar vazgeçilmezlerimiz arasında yer aldı. Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında hobi-oyun kategorisinin şikayet artış oranının yüzde 232 olduğu gözlemleniyor. Kitapevleri ve yayınevi kategorisinde bu oran yüzde 195 olurken, kargo ve nakliyat kategorisinin şikayet artış oranı yüzde 193’e ulaştı. Geçtiğimiz yıla göre şikayet artış oranı en yüksek sektörlerden bir diğeri de e-ticaret (yüzde 188) kategorisi oldu. Onu uygulama platformları (yüzde 182), içecek (yüzde 174) ve ev-mutfak aletleri izledi.

Pandemi en çok sinemaları etkiledi

Şikayetvar verilerine göre geçen yıl ile kıyaslandığında şikayet artış oranı en çok azalan sektör sinemalar (yüzde -79) oldu. Oyun merkezleri (yüzde -72), toplantı - fuar – konser - tiyatro organizasyonları (yüzde -54), aquapark (yüzde -50) ve VİP taşıma hizmetleri (yüzde -44) bu yılda şikayet artış oranları en çok azalan diğer sektörler olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerde yaşanan düşüşün en büyük nedeniyse elbette 2020’ye damgasını vuran Koronavirüs…

2020’nin memnuniyeti en yüksek sektörü faizsiz ev finans sistemi oldu

Şikayetvar verilerine göre 2020’de müşterisini dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan, yüzde 79 ile faizsiz ev finans sistemi oldu. Berberlerin ve kuaförlerin bir dönem tedbir amaçlı kapatıldığı bir yılda erkek tıraş ve bakım ürünleri sektörü yüzde 63’lük memnuniyet oranıyla şikayet çözen ikinci sektör olarak karşımıza çıkarken, yüzde 58’lik bir oranla güvenlik sistemleri cihazları sektörü üçüncü sırada yer aldı.

2020’nin en şikayetçi ili Ankara

Şikayetvar verilerine göre Ankara 2020’de şikayetin en yoğun olduğu il oldu. Başkent Ankara’da her bin kişiye 74 şikayet düşerken, İstanbul’da bu oran 70 oldu… İzmir ise her bin kişiye düşen 60 şikayet sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Üç metropolü sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve Adana takip etti.

Nüfus ortalamasına göre Muş, en az şikayet eden il

Şikayetvar, nüfus ortalamasına göre 2020’de şikayet yoğunluğu en az olan illeri de belirledi. Verilere göre Muş binde 0,02 ile şikayet yoğunluğu en az ilk oldu. Muş’u sırasıyla Ağrı, Adıyaman ve Iğdır izledi.

En çok şikayet mayıs ayında geldi

2020 yılını değerlendiren Şikayetvar verilerine göre bu yıl, en çok şikayet mayıs ayında geldi. 2020’de en çok şikayet edilen gün Salı, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saatse 14:00 oldu.

2 milyon 596 bin 972 kez “müşteri hizmetleri” kelimesi arandı

Şikayetvar verilerine göre bu yıl platform içinde 2 milyon 596 bin 972 ile en çok aranan kelime “müşteri hizmetleri” oldu. “Ücret”1 milyon 410 bin 134, “kargo” 1 milyon 349 bin 679 ve “telefon” 1 milyon 280 bin 121 ile en çok aranan diğer kelimeler olarak öne çıktı. “Fiyat”, “muayene ücreti” ve “para iadesi” Şikayetvar’da en çok aranan kelimeler arasında yer aldı.

İşte, 2020’nin en ilginç şikayetleri…