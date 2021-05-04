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Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray camiasının önemli ismi, eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan bir aydır hayat mücadelesi verdiği hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Güncel 04.05.2021, 12:18
Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan için bir mesaj yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, “TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu'na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.

Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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