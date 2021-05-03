Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebi ile sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Genel Başkan Bahçeli, “Yakın tarihin nirengi noktalarından; fikir, siyaset ve mücadele müktesebatımızın mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 1944 olayları, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlanmış, zulmete meydan okumasıyla anlam kazanmıştır. Nitekim bu tarih taviz vermeyen iradenin günüdür. 3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir. 77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır. 3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.



“3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır”

Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız’ın emanetlerinin emanetleri olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

“3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır. Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır. 3 Mayıs’ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur. 77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aralarında merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in ve merhum Atsız’ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır.”