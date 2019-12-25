TürkAkım ticari operasyona hazır

Türkiye üzerinden geçecek ve bölgesel enerji dengelerinin yeniden oluşmasını sağlayacak tarihi bir boru hattı projesi daha tamamlandı. Karadeniz’in altından geçerek Türkiye ve Türkiye üzerinden de Avrupa’ya Rus doğalgazı taşıyacak TürkAkım Gazı Boru Hattı Projesi’nde sona gelindi.



Her biri 935’er kilometrelik uzunluğa sahip iki deniz altı boru hattından oluşan TürkAkım’ın daha önce Rusya’nın Anapa şehri yakınlarındaki Russkaya Kompresör İstasyonu ile Rusya Kara Çıkışı tesisi tamamlanmıştı. Boru hattının Türkiye çıkışındaki Kıyıköy Gaz Alım Terminali de tamamlandı.

Bir ucu da Bulgaristan sınırında

Projeyi hayata geçiren South Stream Transport Şirketi’nin TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen Kıyıköy Alım Terminali’nde gazetecilere projede gelinen son durumla ilgili bilgiler aktardı. Aslı Esen’in verdiği bilgilere göre TürkAkım Kıyıköy Alım Terminali tamamlandı. Boru hattını Türkiye’nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz şebekesine bağlayacak Kıyıköy-Lüleburgaz güzergahındaki karasal kısmı da inşa edildi. Aynı şekilde, TürkAkım’dan gelecek gazı Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gönderecek hattın Kıyıköy-Bulgaristan sınırı arasındaki karasal bölümü de tamamlandı.

Borulara 100 milyon m3 gaz

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nı devreye almak için gereken diğer hazırlıklar da tamamlandı. Bu çerçevede TürkAkımı’ın Türkiye’deki karasal uzantıları da dahil, TürkAkım Hatlarının tamamı doğalgaz ile dolduruldu. Halen 67 barlık basınca sahip hatta basılan doğalgaz miktarı yaklaşık 100 milyon metreküp olarak hesaplanıyor.

BOTAŞ istediği an gaz akacak

TürkAkım Gaz Boru Hattı, Kıyıköy Alım Terminali ile karasal kısımların tamamlanması ve ihtiyaç duyulan basınçtaki test gazıyla doldurulmasının ardından ticari operasyona hazır. Türkiye’ye TürkAkım gazı basılmaya başlaması BOTAŞ’ın talebine bağlı. Aynı şekilde Bulgaristan’daki ilgili kurum ya da kuruluşların talebi halinde TürkAkım gazı Avrupa’ya da basılmaya başlanabilecek durumda.

Putin ve Erdoğan açacak

Faaliyete geçmeye hazır durumdaki TürkAkım’ın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 8 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Vladimir Putin’in, İstanbul’da gerçekleştirilecek TürkAkım Gaz Boru Hattı açılış töreni için 7 ya da 8 Ocak tarihinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Yılda 31.5 milyar metreküp gaz taşıyacak

TürkAkım Gaz Boru Hattı, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehri yakınlarındaki Russkaya Kompresör İstasyonu’ndan basılan gaz, 935 kilometrelik iki deniz altı boru hattı ile Kıyıköy Alım Terminali’ne gelecek. Her biri yıllık 15.75 milyar metreküplük taşıma kapasitesine sahip hatlardan birinden gelecek gaz Lüleburgaz’da Türkiye’nin ulusal gaz şebekesine aktarılacak. Bu halen Türkiye’nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 25-30’una karşılık geliyor. Diğer hattan gelecek gaz ise Bulgaristan üzerinden de Avrupa’ya aktarılacak.

Günlük boru döşeme hızında dünya rekoru kırıldı: 6.3 km

TürkAkım, 2200 metreye varan derinliklerde inşa edilmiş en büyük çaplı derin deniz boru hattı unvanına sahip. Azami 283 bar seviyesine kadar çalışabilecek hatta fiilen uygulanacak basınç 130 bar. Her biri 935 km iki hattaki boruların çapı 32 inç (813 mm). 1.5 yılda tamamlanan hatlar içine her biri 12 metre uzunluğa sahip 153 bin boru birbirine bağlandı. Ortalama günlük 5 km boru döşenen inşaat sırasında günlük 6.33 kmlik hıza ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.