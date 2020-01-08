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TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı bugün İstanbul'da yapılacak. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek.

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı bugün İstanbul'da yapılacak. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:30
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TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor


Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

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TürkAkım ticari operasyona hazır
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