Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Türk Yahudi Toplumu'ndan geldi.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

'Anti Semitizm'in küresel yükselişi ve bölgedeki trajediler son derece üzüntü verici olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Anti Semitik' imasında bulunmak haksızlıktır. Aksine kendsi bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur.'