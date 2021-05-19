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Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
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Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki

Türk Yahudi Toplumu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Güncel 19.05.2021, 13:58
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Türk Yahudi Toplumu'ndan geldi.

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Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

'Anti Semitizm'in küresel yükselişi ve bölgedeki trajediler son derece üzüntü verici olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Anti Semitik' imasında bulunmak haksızlıktır. Aksine kendsi bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur.'

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