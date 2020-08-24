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Türk ve müttefik ülke savaş gemileri tatbikat gerçekleştirecek
Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmasının ardından müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek.
Güncel 24.08.2020, 21:20 24.08.2020, 21:42
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Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Bu kararın ardından Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile yarın saat 20.00 itibarı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.
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