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Türk Traktör'den sağlık çalışanlarına entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri desteği..

TürkTraktör, yaşanan korona virüs salgını ile en ön saflarda büyük bir özveri ve emekle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ kabinlerini, Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında üretmeye başladı.

Türk Traktör'den sağlık çalışanlarına entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri desteği..

TürkTraktör, yaşanan korona virüs salgını ile en ön saflarda büyük bir özveri ve emekle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ kabinlerini, Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında üretmeye başladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 13:39
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Türk Traktör'den sağlık çalışanlarına entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri desteği..

Türk Traktör’ün ürettiği kabinler Sakarya, Kocaeli ve Ankara’daki hastanelere teslim ediliyor.

Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyetteki en köklü üreticisi ve traktör pazarının kesintisiz 13 yıldır lideri olan TürkTraktör, yeni korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte, çiftçilerden sağlık çalışanlarına kadar farklı kesimlere dokunan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Salgınla mücadelede Koç Topluluğu’ndaki diğer şirketlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışan TürkTraktör, süreçte büyük bir emek ve özveri gösteren sağlık çalışanlarının korunmasına katkı sağlamak için harekete geçti. İhtiyaç duyulan tıbbi malzeme bulunurluğuna destek olmak için, Tofaş tarafından tasarımları yapılan ‘entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini’ Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarında üretmeye başladı.

Türk Traktör üretim kapasitesi ve çalışanlarının gösterdiği hassasiyet sonucu kısa sürede üretilen kabinler, Sakarya, Kocaeli ve Ankara’da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere teslim edildi.

Kabin üretimleri, koruyucu önlemler altında gerçekleştiriliyor

Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı önlemlerin tamamı uygulanarak üretimi yapılan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından yapılan geri bildirimler de dikkate alınarak TürkTraktör mühendis ekibi tarafından geliştirilmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar Sakarya, Ankara ve Kocaeli’nde 25 farklı hastanede kullanıma sunulan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin hastanelere sağlanması önümüzdeki günlerde de sürecek.
Anahtar Kelimeler:
Türk Traktör
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