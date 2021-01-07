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Türk Telekom interneti kapatacak!
Türk Telekom, altyapı çalışmaları kapsamında 6 ilde 8 ilçede planlı internet kesintisi yapacak. Kesintiler bugün başlıyor. Yarın sabaha kadar devam edecek.
Güncel 07.01.2021, 15:33 07.01.2021, 16:34
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Türk Telekom, 6 şehirin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette kesinti olmayacak.
Türk Telekom, kesintinin gerekçesi olarak, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” dedi.
İlk olarak bugün saat 15.00 ile 17.00 arasında Bitlis’in Mutki ilçesinde internet kesilecek. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise bu gece yapılacak.
İnternet kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:
|İl İçe
|Kesinti Başlangıcı
|Kesinti Bitişi
|Bitlis Mutki
|7 Ocak 15:00:00
|7 Ocak 17:00:00
|İstanbul, Ümraniye
|8 Ocak 00:01:00
|8 Ocak 06:00:00
|İstanbul, Beykoz
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Hatay, Antakya
|8 Ocak 00:00:00
|8 Ocak 05:00:00
|Hatay, Hassa
|8 Ocak 00:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Trabzon, Ortahisar
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Antalya, Akseki
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 08:00:00
|Adıyaman, Merkez
|8 Ocak 02:00:00
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