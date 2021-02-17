Türk Tabipler Birliğinden tepki çeken paylaşım!

Türk Tabipler Birliğinin (TTB) sosyal medya hesabı Twitter'dan Gara'da Türk askerinin şehit olmasına ilişkin yaptığı paylaşım tepki topladı ve "TTB Kapatılsın" hashtagiyle gündem oldu.

"Gare'de yaşamını yitirenlerin başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi." ifadelerinin kullanıldığı paylaşım üzerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TTB'nin, PKK yanlısı olduğu söylemlerinin dile getirildiği paylaşımlarda, "şehit" ifadesinin kullanılmamış olması, PKK'dan söz edilmemesi ve PKK'nın telaffuz ettiği gibi Gare ifadesine yer vermiş olması kullanıcılar tarafından vurgulandı.