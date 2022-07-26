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Türk SİHA'ları için yurtdışından iki önemli teklif geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen SİHA'lara yönelik yurtdışından gelen teklifleri anlattı. Putin 'beraber çalışmak'; BAE yönetimi ise ülkelerinde fabrika kurulmasını istiyor.
Güncel 26.07.2022, 15:01
Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.
Erdoğan'ın "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri "SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği öğrenildi.