Türk sağlık sistemi vatandaşlar tarafından takdir görüyor

Anket MAK DANIŞMANLIK tarafından 07 Nisan 2020 tarihinde Saat 10.00 – 16.00 saatleri arasında 3 ayrı merkezden Türkiye Geneli 81 il ve ilçelerinde; her şehir için telefonlara cevap veren o şehrin seçmen sayısının yirmi binde biri ile CALLCENTER / CANLI TELEFON GÖRÜŞMESİ şeklinde 2.600 kişi ile bir araştırma yapıldı.

Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde % 57.5 erkek, % 42.5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi sağlandı.

Koronavirüs ve ülkemizdeki etkileri üzerine yoğunlaşan araştırmanın sonuçlarına göre Türk halkı siyasal idarenin en büyük başarısını sağlık sektöründeki adımlarda görüyor.

"ABD'DEN İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİMİZ VAR"

Katılımcılar "Koronavirüs 'le mücadele sürecinde dünya ölçeğinde sizi en çok şaşırtan olay nedir?" sorusuna karşılık ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin çökmesine çok şaşırdıklarını, ülkemizin batıdan aşağı kalmadığını hatta bazı konularda çok daha iyi olduğunu bu vesileyle gördüklerini ifade etti.